В Ровненской области простились с героями Виталием Прокопчуком и Олегом Савицким

В Луганской области свою жизнь за Украину отдали двое защитников Виталий Прокопчук и Олег Савицкий. 11 апреля в Ровненской области военных провели в последний путь.

Родом защитники из Дубного. Там с ними и прощались родные, близкие и все горожане.

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Встретили тела убитых на майдане Незалежности.

Они погибли в Луганской области, защищая Украину и будущее наших детей. Не забудем никогда. Соболезнования семье и близким,

– написал глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

Заметим, 11-12 апреля объявили в Дубенской общине днями траура.



В Дубном простились с убитыми военными / Фото Виталия Коваля

Редакция 24 канала выражает родным и близким бойцов искренние соболезнования. Герои не погибают!

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