Родом захисники з Дубного. Там з ними й прощалися рідні, близькі та усі містяни.

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Зустріли тіла вбитих на майдані Незалежності.

Вони загинули на Луганщині, захищаючи Україну і майбутнє наших дітей. Не забудемо ніколи. Співчуття родині і близьким,

– написав голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Зауважимо, 11 – 12 квітня оголосили у Дубенській громаді днями жалоби.



У Дубному попрощалися з вбитими військовими / Фото Віталія Коваля

Редакція 24 каналу висловлює рідним та близьким бійців щирі співчуття. Герої не вмирають!

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