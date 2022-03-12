Практически по всей Украине раздаются сирены: все в укрытие

12 марта 2022 , 05:28
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Во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Полтаве объявили воздушную тревогу. Также сообщили о тревоге на Закарпатье, Черкасской области и Тернопольщине.

Соответствующие сообщения начали появляться ориентировочно с 05:20 12 марта. Во многих городах Украины о тревоге сообщили в начале 17-го дня войны, которую Россия объявила против Украины.

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Во многих украинских городах раздаются сирены

На рассвете 12 марта воздушную тревогу объявили:

  • во Львове,
  • Ивано-Франковске,
  • Черновцах и области,
  • Полтаве,
  • Одессе,
  • а также в Березовке, Измаиле, Килии, Южном, Черноморске, Беляевке,
  • Запорожье,
  • Житомире,
  • Харькове,
  • в Черкасской,
  • Львовской,
  • Хмельницкой,
  • Винницкой,
  • Днепропетровской,
  • Ровенской,
  • Тернопольской,
  • Сумской областях,
  • на Закарпатье.

Также сирены раздаются в Киеве. Людей призывают немедленно пройти в укрытие. Там нужно находиться до тех пор, пока не объявят отбой воздушной тревоги.

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Автор: Діана Квасневська