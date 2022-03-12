Практически по всей Украине раздаются сирены: все в укрытие
12 марта 2022 , 05:28Читати новину українською
Во Львове, Ивано-Франковске, Черновцах, Полтаве объявили воздушную тревогу. Также сообщили о тревоге на Закарпатье, Черкасской области и Тернопольщине.
Соответствующие сообщения начали появляться ориентировочно с 05:20 12 марта. Во многих городах Украины о тревоге сообщили в начале 17-го дня войны, которую Россия объявила против Украины.
Обратите внимание Что делать, если раздается тревожная сирена и как защититься от обстрелов
Во многих украинских городах раздаются сирены
На рассвете 12 марта воздушную тревогу объявили:
- во Львове,
- Ивано-Франковске,
- Черновцах и области,
- Полтаве,
- Одессе,
- а также в Березовке, Измаиле, Килии, Южном, Черноморске, Беляевке,
- Запорожье,
- Житомире,
- Харькове,
- в Черкасской,
- Львовской,
- Хмельницкой,
- Винницкой,
- Днепропетровской,
- Ровенской,
- Тернопольской,
- Сумской областях,
- на Закарпатье.
Также сирены раздаются в Киеве. Людей призывают немедленно пройти в укрытие. Там нужно находиться до тех пор, пока не объявят отбой воздушной тревоги.
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