Россияне выпустили 4 ракеты по Ровно: системы ПВО сработали почти безупречно

Российские военные вечером 21 марта выпустили 4 ракеты по Ровно. Горожане сообщали, что слышали взрывы, однако оказалось, что работало украинское ПВО.

О звуках взрывов сообщили после оглашения тревоги, примерно в 19:40. Именно в этот момент наши защитники начали сбивать подарки от оккупантов.

Важно Оккупанты нанесли два ракетных удара по общевойсковому полигону на Ровненщине

ВСУ сбили большинство ракет

Детальнее обо всем рассказал председатель Ровненской ОВА Виталий Коваль. Он отметил, что служащие и системы ПВО сделали очень многое, чтобы защитить жителей города.

Враг продолжает бесноваться. Сегодня, во время 7 воздушной тревоги, вечером в Ровненском районе зафиксировано 4 ракетных удара с воздуха. С тремя ракетами наши Вооруженные Силы справились,

– сказал Коваль.

Однако все же одно из устройств долетело до точки назначения. Пока детали относительно места попадания не обнародуют. Коваль добавил, что сейчас неизвестно, есть ли пострадавшие.

Обращение Виталия Коваля относительно ракетных ударов: смотрите видео

Удар по полигону Ровненщины

Оккупанты утром 21 марта нанесли 2 ракетных удара по общевоенному полигону на Ровненщине. В ОВА тогда заверили, что в целом ситуация в области контролируется. Граница нерушима.

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