Звуки лунали близько 19:40 – саме під час повітряної тривоги, повідомляє 24 канал.

Важливо Окупанти завдали два ракетних удари по загальновійськовому полігону на Рівненщині

Інформації про руйнування чи постраждалих наразі немає. Відбій тривоги був о 19:58.

Удар по полігону Рівненщини

Окупанти вранці 21 березня завдали 2 ракетних удари по загальновійськовому полігону на Рівненщині.

В ОВА запевнили, що загалом ситуація в області контрольована. Кордон непорушний.

До теми – Голова Рівненської ОВА прокоментував нічний обстріл: