Развлекались во время комендантского часа: один из клубов Ровно посетила полиция

В Ровно правоохранители разоблачили развлекательное заведение, работавшее в запрещенный период времени. Правоохранители будут опрашивать владельца клуба.

Ночью 5 ноября сотрудники полиции проверяли общественные учреждения Ровно на соблюдение комендантского часа. В одном из клубов устроили "подпольную вечеринку".

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Разоблачение тайных гуляний

В полиции рассказывают, что извне ничего не напоминало о том, что развлекательное заведение работает. Впрочем, внутри помещения правоохранители обнаружили более десяти человек и персонал.

Сейчас заведение закрыли, его владельца, которого во время проверки не было, ожидает "беседа" с полицейскими.

Также решается вопрос о правовой квалификации происшествия.

В Киеве сотня человек устроили вечеринку во время комендантской

В Ровно комендантский час действует с 00:00 до 05:00.

В Шевченковском районе столицы в ночь с 27 на 28 октября правоохранители обнаружили вечеринку с участием около 100 человек. Люди развлекались после наступления комендантского часа. Гуляние устроили студенты одного из киевских университетов, которые хотели отпраздновать посвящение в первокурсники.

Они арендовали третий этаж здания и там организовали отдых с алкогольными напитками. В общей сложности на "празднике" было 97 человек. Из них 34 несовершеннолетних, а 63 совершеннолетних.

Правоохранители составили административные протоколы на организаторов вечеринки по статьям о доведении несовершеннолетних до состояния опьянения и нарушении правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах.