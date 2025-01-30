В центре Ровно водитель проигнорировал минуту молчания и получил штраф

В Ровно водитель проигнорировал требование об остановке движения во время ежедневной минуты молчания в центре города. За это мужчина получил штраф от правоохранителей.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Ровенской области. Правоохранители также опубликовали видео нарушения.

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Водитель не остановился во время минуты молчания

В полиции рассказали, что в 09:00 по сигналу регулировщика все участники дорожного движения остановились в знак почтения памяти павших на войне.

Но водитель транспортного средства Volkswagen Passat решил, что его это не касается и поехал дальше по своим делам. Не остановило руководителя и то, что на перекрестке стоял регулировщик, который запретил всем движение,

– говорится в публикации.

Однако по истечении минуты молчания правоохранители нашли нарушителя. Им оказался 30-летний мужчина, на которого вынесли постановление по факту проезда на запрещающий жест регулировщика. По закону, в таком случае предусматривается штраф в размере 510 гривен.

Сам водитель объяснил патрульным, что он якобы спешил и поэтому не остановился.

Мужчина проигнорировал минуту молчания и жест регулировщика: смотрите видео