Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Рівненської області. Правоохоронці також опублікували відео порушення.

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Водій не зупинився під час хвилини мовчання

В поліції розповіли, що о 09:00 за сигналом регулювальника усі учасники дорожнього руху зупинилися на знак вшанування пам'яті полеглих на війні.

Але водій транспортного засобу Volkswagen Passat вирішив, що його це не стосується і поїхав далі у своїх справах. Не зупинило керманича і те, що на перехресті стояв регулювальник, який заборонив усім рух,

– йдеться в публікації.

Однак після закінчення хвилини мовчання правоохоронці знайшли порушника. Ним виявився 30-річний чоловік, на якого винесли постанову за фактом проїзду на заборонний жест регулювальника. За законом, у такому випадку передбачається штраф у розмірі 510 гривень.

Сам водій пояснив патрульним, що він нібито поспішав і тому не зупинився.

Чоловік проігнорував хвилину мовчання та жест регулювальника: дивіться відео