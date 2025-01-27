Відео із місця події з'явилося у мережі увечері 26 січня. У Патрульній поліції Одеської області прокоментували цей інцидент, передає 24 Канал.

Дивіться також Ексголова Броварської РВА влаштував п'яну ДТП: суд виніс неочікуване рішення у справі

Як у Патрульній поліції пояснили наїзд на військового

Інцидент стався на 5 станції Великого Фонтану.

На кадрах видно, як легковик збив чоловіка. Тоді він виліз на капот автівки, щоб перешкодити подальшому руху. Але водію таки вдалося втекти.

В Одесі автівка наїхала на чоловіка з протезом: дивіться відео

У понеділок, 27 січня, у Патрульній поліції прокоментували цю ситуацію.

Ввечері (26 січня – 24 Канал) нам надійшло повідомлення про конфлікт між водієм автомобіля Hyundai та чоловіком із протезом ноги, який пересувався на самокаті. На місці патрульні попередньо встановили, що автомобіль зупинився на велосмузі, де у цей час рухався чоловік на електросамокаті,

– повідомили правоохоронці.

Їм вдалося з'ясувати, що чоловік зробив зауваження водієві автівки, бо той перешкоджав руху. Власник Hyundai погодився перепаркуватися.

Однак, коли він почав рух, то зачепив військового. Це спровокувало конфлікт.

"Коли екіпаж патрульних прибув за вказаною адресою, водія на місці не було, а чоловік відмовився від допомоги поліції та повідомив, що конфлікт із водієм авто вирішили самостійно", – додали у Патрульній поліції.

Наразі жодна зі сторін конфлікту до поліції із заявами не зверталися.