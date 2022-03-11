В Ровно, на Волыни, в Черкассах и Тернополе – тревоги: немедленно в укрытие

Сразу в нескольких регионах Украины раздаются сирены. О тревогах сообщили в Ровно, Волыни, Черкассах и Тернополе.

Они начали раздаваться примерно в 18 часов 11 марта. Всем жителям напоминают немедленно пройти в укрытие гражданской защиты.

Внимание Белорусские войска могут начать вторжение уже в 21:00 11 марта

Так, в Ровенской области сигнал тревоги начался в 17:58, уже через минуту – на Волыни. В Тернополе их услышали в 18.03.

В укрытиях украинцам следует оставаться до дальнейших инструкций.