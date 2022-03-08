В Ровенской и Волынской областях – воздушная тревога

В Ровненской области и Волынской области объявили воздушную тревогу. Всем жителям нужно срочно уходить в укрытие.

Сирены начали раздаваться в 7:53, а на Волыни – в 7:59.

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"Внимание! Воздушная тревога. Ровненская область", – говорится в сообщении главы Ровненской ОВА Виталий Коваля.

Председатель Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что на Волыни – воздушная тревога.

Отметим, что после сирены следует срочно укрыться в укрытии. В безопасном месте следует оставаться, пока не раздастся сигнал об отбое тревоги. Эти правила спасают жизнь.