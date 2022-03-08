Сирени у Рівненській області почали лунати о 7:53, а на Волині – о 7:59.
До теми Житомир – повітряна тривога
"Увага! Повітряна тривога. Рівненська область", – йдеться у повідомленні голови Рівненської ОВА Віталій Коваля.
Голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко повідомив, що в на Волині – повітряна тривога.
Зазначимо, що після сирени варто терміново сховатися в укриття. У безпечному місті слід залишатись, поки не пролунає сигнал про відбій тривоги. Ці правила рятують життя.
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