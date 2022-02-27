В Ровно второй раз за утро раздается сигнал тревоги

В Ровно снова раздается сигнал тревоги. Всех жителей города призывают немедленно отправиться в укрытие.

Об этом в 8 часов утра сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль. Все укрытия Ровно – по ссылке.

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Это уже вторая тревога за два часа. Сирены в городе запускались и раньше – в 6 утра. К счастью, опасность длилась не долго – уже в 6:03 воздушной тревоге дали отбой.

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