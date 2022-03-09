В Ровно задержали 17 "подозрительных" людей: часть передали в СБУ

В ночь на 9 марта в Ровно 17 человек задержали как подозрительных. Все они нарушали правила комендантского часа.

Впрочем, в целом ночь в Ровно прошла относительно спокойно. Такую информацию утром 9 марта озвучил городской голова Александр Третьяк.

Ранее Водка лилась рекой, – мэр и полиция в Ровно изымали нелегальный алкоголь

Троих задержанных передали СБУ

Третьяк рассказал, какие данные получил от правоохранителей. Ночью в Ровно задержали 17 человек, трех передали в СБУ для дальнейших допросов. В ведомстве будут выяснять, почему им не спалось во время комендантского часа, и что они делали в это время в городе. "И так будет с каждым, кто нарушает (правила – 24 канал)", – предостерег мэр.

Вечером 24 февраля – в первый же день полномасштабного российского вторжения по всей Ровненской области ввели комендантский час. Он действует с 22:00 до 6: 00.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!