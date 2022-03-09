Втім, загалом ніч у Рівному пройшла відносно спокійно. Таку інформацію зранку 9 березня озвучив міський голова Олександр Третяк.

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Трьох затриманих передали СБУ

Третяк розповів, які дані отримав від правоохоронців. Вночі у Рівному затримали 17 людей, трьох передили у СБУ для подальших допитів. У відомстві з'ясовуватимуть, чому їм не спалося під час комендантської години, та що вони робили у цей час у місті. "І так буде з кожним, хто порушує (правила – 24 канал)", – застеріг міський голова.

Ввечері 24 лютого – у перший же день повномасштабного російського вторгнення – по всій Рівненській області ввели комендантську годину. Вона діє з 22:00 до 6:00.

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