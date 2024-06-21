В Ровно пьяный водитель ехал "задом" по пешеходному переходу и не только

В Ровно водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершал опасные маневры. Как выяснилось, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Так, во время осмотра алкотестер показал 2,48 промилле. На водителя составили протокол и вынесли постановление, авто забрали на штрафплощадку.

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В Ровно задержали нетрезвого водителя

О том, что мужчина проехал на запрещающий сигнал светофора и совершал опасные маневры, патрульным сообщил неравнодушный гражданин. Они сразу отправились на поиски.

Уже вскоре авто обнаружили на улице Виталия Магеля, где водитель не прекращал свои нарушения.

Осуществлял движение задним ходом по пешеходному переходу. Во время общения в руководителя патрульные заметили признаки алкогольного опьянения. Мужчина согласился пройти осмотр - результат 2,48 промилле,

– сообщили в Патрульной полиции.

Содержание алкоголя в крови водителя, разрешенный в Украине, достигает 0,2 промилле.

В Ровно задержали нетрезвого водителя / Фото Патрульной полиции

На 33-летнего водителя составили протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Кроме того, вынесли постановление за нарушение правил дорожного движения. От управления отстранили, авто эвакуировали на штрафплощадку.