Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на и.о. городского головы Виктора Шакирзяна.

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Детей пришлось эвакуировать из школ

Как отметил Виктор Шакирзян, в Ровно якобы произошло массовое заминирование лицеев, гимназий и учреждений дошкольного образования. Преподавателям и воспитателям приказали собрать детей и эвакуироваться в безопасное место.

Специальные службы проводят обследование образовательных учреждений для выявления там вероятной взрывчатки.

Были "заминированы" не только учебные заведения

Позже через анонимный звонок руководство города предупредили о "заминировании" здания городского совета. Работники согласно протоколу тоже вышли из помещения, но спасатели не нашли взрывных устройств.

На днях в Ровно также заявили о ряде "заминирований" городского и областного совета и торгово-развлекательного центра. В зданиях работники спецслужб не нашли никаких взрывчаток.

В полиции до сих пор не комментировали хулиганские сообщения о массовых заминированиях в людных местах Ровно.

Напомним, похожая ситуация в Ровно была в декабре 2022 года. Тогда местные власти предупредили о "заминировании" всех школ города. Тогда волна фейковых "минирований" накрыла еще Львов и Чернигов.