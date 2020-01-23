14:24
23 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Унитазные российские шпионы. Кадыров "врывается" в правоохранительную систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:08, 22 января
      Вести.UA: Кива "отгреб" по полной. Нашествие волков в украинских судах
      Вєсті.UA
      21:00, 22 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНИЯ В КИТАЕ 2020

      "Роза Ветров" расширит программу внутренних рейсов: новые направления

      47 Читати новину українською
      "Роза Ветров" расширит программу внутренних рейсов / www.5.ua

      Авиакомпания "Роза Ветров", которая осуществляет преимущественно чартерные рейсы, планирует расширить свои программы внутренних регулярных рейсов. Сейчас ни билетов, ни расписания на сайте авиакомпании нет, ведь переговоры еще продолжаются.

      По предварительной информации avianews.com, новая летная программа начнет действовать с 29 марта 2020 года.

      Интересно! Путь успеха и падения корпорации Boeing: шокирующая причина масштабных авиакатастроф

      Рейсы будут осуществляться из киевского аэропорта "Борисполь" по направлениям:

      • Львов.
      • Одесса.
      • Харьков.
      • Днепр.

      Внутренние рейсы авиаперевозчика будут обслуживать на региональных турбовинтовых самолетах ATR 72-600, рассчитанные на 70 пассажиров. С период с 2020 по 2022 год "Розе Ветров" должна получить восемь таких самолетов.


      Самолет ATR 72-600

      Что известно о "Розе Ветров"?Авиакомпания "Роза Ветров" или Windrose Airlines основана 28 октября 2003 года, базируется в Киевском международном аэропорту "Борисполь". Доля чартерных авиаперевозок авиакомпании на украинском рынке составляет около 60%. Авиакомпания постепенно выходит на рынок регулярных перевозок. Ее флот насчитывает 13 самолетов, из них 6 – Airbus A320 и А321, и еще 6 – Embraer ERJ-145 различных модификаций.

      Пока только четыре украинские авиакомпании осуществляют рейсы между аэропортами внутри страны: МАУ, SkyUp Airlines, "Мотор Сич" и Windrose Airlines.

      Как сделать сырники: простые рецепты приготовления
      сегодня
      25144
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости Борисполя авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:11 Все идет по плану: Украина вернулась на рынок еврооблигаций
      Сергій Фурса 78
      сегодня , 11:30 Импичмент Трампа: что свидетель Болтон может рассказать об Украине
      Іван Яковина 185
      3 января , 10:00 Как не заболеть ОРВИ и гриппом в сезон простуд, если болеть некогда
      Олександр Бевза 485
      22 января , 08:30 Ожоги на коже: как лечить и распространенные ошибки
      161
      сегодня , 10:45 Политические игры: зачем Россия рассекретила документы Второй мировой именно сейчас
      Богдан Мірошниченко 654
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук