"Роза Ветров" расширит программу внутренних рейсов: новые направления

Авиакомпания "Роза Ветров", которая осуществляет преимущественно чартерные рейсы, планирует расширить свои программы внутренних регулярных рейсов. Сейчас ни билетов, ни расписания на сайте авиакомпании нет, ведь переговоры еще продолжаются.

По предварительной информации avianews.com, новая летная программа начнет действовать с 29 марта 2020 года.

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Рейсы будут осуществляться из киевского аэропорта "Борисполь" по направлениям:

Львов.

Одесса.

Харьков.

Днепр.

Внутренние рейсы авиаперевозчика будут обслуживать на региональных турбовинтовых самолетах ATR 72-600, рассчитанные на 70 пассажиров. С период с 2020 по 2022 год "Розе Ветров" должна получить восемь таких самолетов.



Самолет ATR 72-600

Что известно о "Розе Ветров"?Авиакомпания "Роза Ветров" или Windrose Airlines основана 28 октября 2003 года, базируется в Киевском международном аэропорту "Борисполь". Доля чартерных авиаперевозок авиакомпании на украинском рынке составляет около 60%. Авиакомпания постепенно выходит на рынок регулярных перевозок. Ее флот насчитывает 13 самолетов, из них 6 – Airbus A320 и А321, и еще 6 – Embraer ERJ-145 различных модификаций.

Пока только четыре украинские авиакомпании осуществляют рейсы между аэропортами внутри страны: МАУ, SkyUp Airlines, "Мотор Сич" и Windrose Airlines.