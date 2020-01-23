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      "Роза Вітрів" розширить програму внутрішніх рейсів: нові напрямки

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      "Роза Вітрів" розширить програму внутрішніх рейсів / www.5.ua

      Авіакомпанія "Роза Вітрів", що здійснює переважно чартерні рейси, планує розширити свої програму внутрішніх регулярних рейсів. Наразі ані квитків, ані розкладу на сайті авіакомпанії немає, адже переговори ще тривають.

      За попередньою інформацією avianews.com, нова льотна програма почне діяти з 29 березня 2020 року. 

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      Рейси здійснюватимуться з київського аеропорту "Бориспіль" за напрямками:

      • Львів.
      • Одеса.
      • Харків.
      • Дніпро.

      Внутрішні рейси авіаперевізника обслуговуватимуть на регіональних турбогвинтових літаках ATR 72-600, які розраховані на 70 пасажирів. З період з 2020 по 2022 "Розі Вітрів" має отримати вісім таких літаків.


      Літак ATR 72-600

      Що відомо про "Розу Вітрів"?Авіакомпанія "Роза Вітрів" або Windrose Airlines заснована 28 жовтня 2003 року, базується у Київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Частка чартерних авіаперевезень авіакомпанії на українському ринку становить приблизно 60%. Авіакомпанія поступово виходить на ринок регулярних перевезень. Її флот налічує 13 літаків, з них 6 – Airbus A320 та А321, і ще 6 – Embraer ERJ-145 різних модифікацій. 

      Наразі лише чотири українські авіакомпанії здійснюють рейси між аеропортами всередині країни: МАУ, SkyUp Airlines, "Мотор Січ" та Windrose Airlines. 

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України авіація Новини Борисполя
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