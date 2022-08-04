Украинцы могут обменять свои старые гаджеты на любые товары: куда нужно идти

Крупнейший украинский онлайн-ритейлер ROZETKA запустил сервис, который позволит обменять б/у технику на любые товары из ассортимента. Сделать это могут жители в 20 украинских городах.

Как рассказали в ROZETKA, речь идет о Киеве, Львове, Харькове, Днепре, Одессе, Николаеве и других городах, сообщает 24 канал.

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Как это работает

Специалисты компании определят стоимость товара, который вы хотите обменять, и выдадут клиенту сертификат, которым можно оплатить товары продавца ROZETKA в любой категории, кроме алкоголя и табачных изделий, или доплатить им за определенный товар.

Кроме старого смартфона, планшета или смарт-часов, которые вы хотите обменять, для составления акта приема-передачи при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Обычно подобные сервисы предлагают украинцам обменять старую модель гаджета на более новую. Мы не ограничиваем клиентов в выборе категорий и брендов и позволяем им обменять б/у мобильные телефоны, планшеты и смарт-часы, независимо от того, где они приобретены, на любые товары,

– рассказал директор по маркетингу ROZETKA Евгений Образок.

Что нужно знать о ROZETKA

Список пунктов приема гаджетов смотрите здесь.

В начале апреля компания Интернет-магазин ROZETKA заявила, что распускает часть сотрудников. В компании говорят, что из-за войны прибыль упала практически в 200 раз. Основатель магазина Владислав Чечеткин заявил, что из-за войны ежемесячный оборот компании упал с 4 миллиардов гривен до 23 миллионов гривен.

На начало августа работают 242 точки онлайн-ритейлера в 71 населенном пункте Украины. Компания открыла магазины на деоккупированных территориях Киевской области, в частности, в Буче и Ирпене.

Соучредитель ROZETKA Чечеткин рассказал о бизнесе в Украине: смотрите видео