Як розповіли у ROZETKA, мовиться про Київ, Львів, Харків, Дніпро, Одесу, Миколаїв та інші міста, повідомляє 24 канал.

Важливо Через війну ROZETKA змінила назву бренду на сайті

Як це працює

Фахівці компанії визначать вартість товару, який ви хочете обміняти, і видадуть клієнту сертифікат, яким можна оплатити товари продавця ROZETKA у будь-якій категорії, крім алкоголю та тютюнових виробів, або доплатити ним за певний товар.

Крім старого смартфона, планшета або смарт-годинника, який ви хочете обміняти, для складання акта прийому-передачі при собі потрібно мати документ, що засвідчує особу.

Зазвичай подібні сервіси пропонують українцям обміняти стару модель гаджета на новішу. Ми не обмежуємо клієнтів у виборі категорій та брендів і дозволяємо їм обміняти вживані мобільні телефони, планшети та смартгодинники, незалежно від того, де вони придбані, на будь-які товари,

– розповів директор з маркетингу ROZETKA Євген Образок.

Зверніть увагу! Перелік пунктів прийому гаджетів дивіться тут.

Що варто знати про ROZETKA

На початку квітня компанія Інтернет-магазин ROZETKA заявив, що розпускає частину співробітників. У компанії кажуть, що через війну прибуток впав практично у 200 разів. Засновник магазину Владислав Чечоткін заявив, що через війну щомісячний оборот компанії впав з 4 мільярдів гривень до 23 мільйони гривень.

Станом на початок серпня працюють 242 точки онлайн-ритейлера у 71 населеному пункті України. Компанія відкрила магазини на деокупованих територіях Київщини, зокрема в Бучі та Ірпені.