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      Рождественский вертеп на колесах прошелся в Киеве: фото и видео

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      В Киеве организовали вертеп на колесах. Актеры, которые были переодеты в Пречистую Деву Марию, Иосифа и мудрецов, приветствовали киевлян и гостей города.

      Вертеп на колесах начал свое празднование Рождества Христова в столице. Сначала это должна была быть живая колонна, которую пришлось заменить на автоколонну. Она проехала по центру Киева до площади Льва Толстого, где и остановилась.

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      Фестиваль "Рождественская феерия" является достаточно большим и масштабным, ведь привлечено около ста человек – это волонтеры, актеры, аниматоры. Также были дети, переодетые в ангелов, которые дарили прохожим подарки – маленькие Евангелия и конфеты.

      К вертепу были привлечены актеры для исполнения ролей Девы Марии с новорожденным Иисусом Христом, Иосифа и мудрецов, которые пришли принести дары.

      Организаторы заявили, что это впервые такое большое торжественное действо. Впрочем они хотят начать традиции и ежегодно так приветствовать киевлян.

      Смотрите больше фото с события:

       

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      Автор: Людмила Гаврилюк
      Теги: Новости Украины Рождество Новости Киева
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