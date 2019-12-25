Рождественский вертеп на колесах прошелся в Киеве: фото и видео
В Киеве организовали вертеп на колесах. Актеры, которые были переодеты в Пречистую Деву Марию, Иосифа и мудрецов, приветствовали киевлян и гостей города.
Вертеп на колесах начал свое празднование Рождества Христова в столице. Сначала это должна была быть живая колонна, которую пришлось заменить на автоколонну. Она проехала по центру Киева до площади Льва Толстого, где и остановилась.
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Фестиваль "Рождественская феерия" является достаточно большим и масштабным, ведь привлечено около ста человек – это волонтеры, актеры, аниматоры. Также были дети, переодетые в ангелов, которые дарили прохожим подарки – маленькие Евангелия и конфеты.
К вертепу были привлечены актеры для исполнения ролей Девы Марии с новорожденным Иисусом Христом, Иосифа и мудрецов, которые пришли принести дары.
Организаторы заявили, что это впервые такое большое торжественное действо. Впрочем они хотят начать традиции и ежегодно так приветствовать киевлян.
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