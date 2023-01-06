Об этом рассказал советник главы Офиса Президента Украины Алексей Арестович, сообщает 24 Канал. На самом деле Россия ощущает остро проблему с ракетными ударами, потому и хочет использовать "рождественское перемирие".

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Арестович отметил, что после того, как Эрдоган в очередной раз провел переговоры с Путиным, он получит скидку на газ. Он единственный, кто в этой ситуации что-нибудь получит. В общем, католического и православного Рождества не существует. Рождество в один день, просто календари разные.

Если говорить на разумном дипломатическом языке, то у нас абсолютно прозрачные намерения. Когда мы предложили, когда наш Президент предлагал, они не отреагировали. Да, Песков отказался, потому что тогда инициатива была за украинской стороной, и они не могли на это пойти,

– заметил советник главы Офиса Президента Украины.

Он добавил, что ныне инициатива за ними. Они пытаются замылить предложение 13 дней назад со стороны нашего Президента по Рождеству, "рождественскому перемирию".

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Россия будет искать выгоду

По словам советника главы Офиса Президента Украины, Россия будет максимально искать свою выгоду, чтобы сказать, мол, она предложила перемирие, а Украина подлая, не хочет. Кто же на самом деле не хочет перемирия, хочет продолжения войны.

"Могу ответить, что мы хотим продолжения войны. Мы хотим войны до того момента, пока последняя нога последнего оккупанта не уберется с нашей территории. Тогда мы готовы к переговорам. Таково наше условие. Поэтому никакого перемирия не будет, а будут только HIMARS на ваши головы", – подчеркнул Арестович.

Как он отметил, россияне могут свернуть свое перемирие трубочкой и засунуть глубоко.

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