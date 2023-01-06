Про це розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 Канал. Насправді Росія відчуває гостро проблему з ракетними ударами, тому й хоче використати "різдвяне перемир'я".
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Арестович зазначив, що після того, як Ердоган учергове провів перемовини з Путіним, він отримає знижку на газ. Він єдиний, хто в цій ситуації щось отримає. Загалом, католицького й православного Різдва не існує. Різдво в один день, просто календарі різні.
Якщо говорити розумною дипломатичною мовою, то в нас абсолютно прозорі наміри. Коли ми запропонували, коли наш Президент пропонував, вони не відреагували. Так, Пєсков відмовився, тому що тоді ініціатива була за української стороною, і вони не могли на це піти,
– зауважив радник голови Офісу Президента України.
Він додав, що нині ініціатива за ними. Вони намагаються замилити пропозицію 13 днів тому з боку нашого Президента щодо Різдва, "різдвяного перемир'я".
Арестович про "різдвяне перемир'я" від Росії: дивіться відео
Росія буде шукати вигоду
За словами радника голови Офісу Президента України, Росія буде максимально шукати свою вигоду, аби сказати, мовляв, вона запропонувала перемир'я, а Україна підла не хоче. То хто ж насправді не хоче перемир'я, хоче продовження війни.
"Можу відповісти, що ми хочемо продовження війни. Ми хочемо війни до того моменту, поки остання нога останнього окупанта не забереться з нашої території. Тоді ми готові до перемовин. Така наша умова. Тому ніякого перемир'я не буде, а будуть лише HIMARS на ваші голови", – наголосив Арестович.
Як він зазначив, росіяни можуть звернути своє перемир'я трубочкою й засунути глибоко.
"Різдвяне перемир'я" від Росії: останні новини
- Кремлівський диктатор нещодавно доручив міністру оборони Росії Сєргєю Шойгу ініціювати режим припинення вогню з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня вздовж "всієї лінії зіткнення сторін в Україні". Проте аналітики американського інституту війни впевнені, що такі дії є інформаційною операцією, щоб зашкодити репутації України.
- Різдвяне "перемир'я" Владіміра Путіна потрібне йому, щоб виграти час для проведення нової хвилі мобілізації та посилення війська. Водночас подає це російський президент так, ніби він робить великий "подарунок" на Різдво.
- Російські загарбники на Різдво 7 січня може готувати провокації у храмах на тимчасово окупованих територіях. Людей закликають бути дуже обережними.