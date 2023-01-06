Про це розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 Канал. Насправді Росія відчуває гостро проблему з ракетними ударами, тому й хоче використати "різдвяне перемир'я".

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Арестович зазначив, що після того, як Ердоган учергове провів перемовини з Путіним, він отримає знижку на газ. Він єдиний, хто в цій ситуації щось отримає. Загалом, католицького й православного Різдва не існує. Різдво в один день, просто календарі різні.

Якщо говорити розумною дипломатичною мовою, то в нас абсолютно прозорі наміри. Коли ми запропонували, коли наш Президент пропонував, вони не відреагували. Так, Пєсков відмовився, тому що тоді ініціатива була за української стороною, і вони не могли на це піти,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Він додав, що нині ініціатива за ними. Вони намагаються замилити пропозицію 13 днів тому з боку нашого Президента щодо Різдва, "різдвяного перемир'я".

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Росія буде шукати вигоду

За словами радника голови Офісу Президента України, Росія буде максимально шукати свою вигоду, аби сказати, мовляв, вона запропонувала перемир'я, а Україна підла не хоче. То хто ж насправді не хоче перемир'я, хоче продовження війни.

"Можу відповісти, що ми хочемо продовження війни. Ми хочемо війни до того моменту, поки остання нога останнього окупанта не забереться з нашої території. Тоді ми готові до перемовин. Така наша умова. Тому ніякого перемир'я не буде, а будуть лише HIMARS на ваші голови", – наголосив Арестович.

Як він зазначив, росіяни можуть звернути своє перемир'я трубочкою й засунути глибоко.

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