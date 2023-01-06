Як повідомляють російські ЗМІ, посіпака Путіна знову наговорив дурниць. Він заявив, що "українцям було простягнуто руку християнського милосердя на Велике Свято, а їхні керівники її відкинули", передає 24 Канал.
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Що наговорив Медвєдєв
Заступник голови Ради безпеки Росії сказав, що більшість окупантів спокійно видихнули, коли "почули відмову головних українських клоунів припиняти вогонь на Різдво". За його словами, тепер буде менше проблем та лукавства.
Людей, які втратили можливість сходити до церкви, шкода. А от свині не мають жодної віри та вродженого почуття подяки. Вони розуміють лише грубу силу і верескливо вимагають жратви від господарів. На цьому ґрунтується дресура. І її буде продовжено західними свинопасами,
– видав Медведєв.
Також він згадав і про міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок. Російський політик назвав її "малограмотною німецькою бабою", коли вона заявила, що різдвяне перемир'я є неприпустимим.
На що Медведєв відповів, що "спадкоємці нацистів ніколи не шкодували ні людей, ні тварин".
Зазначимо, що путінський посіпака неодноразово "зашкварювався" подібними заявами, які весь цивілізований світ просто висміює. Адже Медведєв, видумуючи різні дурниці про політику в Україні, описує справжню ситуацію в Росії.
Тому позиція Медведєва є абсолютно цинічною, адже 14 грудня прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Росія не планує припиняти вогонь на православне Різдво.
Як світ відреагував на "різдвяне перемир'я" Путіна
- У Міністерстві оборони Литви вважають, що росіяни хочуть відпочити, а потім з більшою силою атакувати Україну. Міністр Арвідас Анушаускас не вірить заявам керівництва окупантів.
- Речник Державного департаменту США Нед Прайс назвав заяви Владіміра Путіна про Різдво цинічними. Він нагадав, що раніше Кремль не зважав на свята, щоб обстрілювати мирних українців.
- Президент США Джо Байден також відреагував на заяву Путіна. Він налаштований скептично, оскільки на Новий рік та Різдво 25 грудня росіяни обстріляли Україну.
- Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок також заявила, що коли б Путін справді хотів миру, то забрав би свої війська. Проте очільник Кремля хоче взяти перерву, щоб атакувати знову.
- Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає "різдвяне перемир'я" фальшивим. Він назвав шлях, яким насправді можна досягти миру.