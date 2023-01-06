Такое мнение 24 Каналу выразил российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. Правда, президент Венгрии похвалила "перемирие" от Путина.

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Указ Путина не будет выполняться

Яковенко рассказал, что над указом Путина можно смеяться, и его никто не будет выполнять. В частности, главарь донецкой банды Пушилин уже сказал, что этот указ не имеет значения. Путин должен либо отменить его, либо признать, что он не выполняется.

Вообще по линии столкновения непонятно, чья это сторона, кому она принадлежит. В общем, это смехотворный указ. Здесь была отсылка, очевидно, к "рождественскому перемирию" времен Первой мировой войны. Они были достаточно распространены,

– отметил российский оппозиционный журналист.

Он добавил, что тогда, правда, инициатива была снизу. Бойцы в окопах понимали, что им делить нечего, и братались. Помним, чем это завершилось для России, вышедшей потом из войны. Сегодня ситуация больше напоминает Вторую мировую войну, когда брататься с гитлеровцами никто не собирается.

"Понятно, что украинцы не собираются брататься с российскими оккупантами, которые наделали столько бед на территории Украины, что ни о каком "рождественском перемирии", ни о каком братании речь не идет. Это все очень глупая идея", — отметил Яковенко.

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Путин хочет показать, что он добрый, а украинцы злые

По его словам, это двухходовка от Путина, который хочет показать, что он добрый, а украинцы злые. Правда, непонятно, на кого рассчитан указ – на внешнего или внутреннего потребителя. Запад уже отреагировал правильно, сказав, что когда Украина готовилась к Новому году, Путин обстрелял мирные города.

А сейчас ты предлагаешь дать Рождество отпраздновать? Когда было католическое Рождество, ты уничтожал Херсон и другие города. Разбирать это – трата времени. Путин повел себя как лицемер. Лицемерием там пронизано все в этом указе и в реакции на него,

– подчеркнул российский оппозиционный журналист.

Как он отметил, руководство Украины уже послало Путина. Да и вообще на такое "перемирие" не пойдут ни с одной стороны, ни с другой.

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