"Рождественское перемирие" под угрозой: боевики обстреляли украинских военных

Несмотря на договоренность продлить перемирие на Донбассе, боевики обстреливают украинских военных. С начала суток 23 декабря оккупанты трижды срывали тишину. Более того, использовали запрещенное минскими договоренностями оружие.

Такое оружие шло в ход 2 раза. Также оккупанты запускали беспилотник.

Кстати Праздника должны быть мирными, – Ермак о восстановлении тишины на Донбассе

Нарушения боевиков

Возле Шумов оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и автоматических станковых гранатометов. Вблизи Золотого-4 – из минометов калибра 120 миллиметров. Кроме этого, на Луганщине зафиксировали пролет вражеского беспилотника, вероятно, "Орлан-10". Он пересек линию соприкосновения.

К счастью, потерь среди военнослужащих ООС нет. Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Только договорились о перемирии

На заседании Трехсторонней контактной группы 22 декабря договорились соблюдать соглашение о режиме прекращения огня на Донбассе. Перемирие официально действовало с 27 июля 2020 года. Сначала обстрелов действительно было меньше, однако уже с начала 2021 боевики стали срывать его фактически ежедневно.

Исполняющий обязанности первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин отметил, что есть реальная возможность обеспечить тишину. По его словам, видят готовность и другой стороны к этому шагу.

Глава Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что такие договоренности особенно важны перед Рождеством, поскольку "на праздники должно быть тихо".

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