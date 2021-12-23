Заборонена зброя йшла в хід 2 рази. Також окупанти запускали безпілотник.

До речі Свята мають бути мирними, – Єрмак про відновлення тиші на Донбасі

Порушення бойовиків

Біля Шумів окупанти стріляли з мінометів калібру 82 міліметрів та автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Золотого-4 – з мінометів калібру 120 міліметрів. Окрім цього, на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно, "Орлан-10". Він перетнув лінію зіткнення.

На щастя, втрат серед військовослужбовців ООС немає. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Тільки домовились про перемир'я

На засіданні Тристоронньої контактної групи 22 грудня домовились дотримуватися угоди про режим припинення вогню на Донбасі. Перемир'я офіційно діяло з 27 липня 2020 року. Спочатку обстрілів справді було менше, однак вже від початку 2021 бойовики стали зривати його фактично щодня.

Виконувач обов'язків першого заступника глави делегації України в ТКГ Андрій Костін наголосив, що є реальна можливість забезпечити тишу. За його словами, бачать готовність і іншої сторони до цього кроку.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак наголосив, що такі домовленості особливо важливі перед Різдвом, оскільки "на свята має бути тихо".

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