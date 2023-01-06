Причина "рождественского перемирия": политтехнолог рассказал о настоящем страхе Путина

В канун Рождества Владимир Путин объявил о "рождественском перемирии". Причиной этому вовсе не христианские ценности, русский диктатор опасается, что оккупанты в эту ночь потеряют бдительность, за что дорого заплатят.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. Он убежден, что у Путина есть собственный хитрый просчет.

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Политтехнолог предполагает, что ранее Реджеп Эрдоган очень искусно продал миру уникальную возможность быть посредником между цивилизованным миром и Путиным. Даже встреча, на которой фактически ни о чем не договариваются с Путиным, тоже играет ему на руку.

Эрдоган хочет показать: "Смотрите, Путин со мной разговаривает, он даже определенные условия выдвигает, пусть они и старые, поэтому я с ним умею разговаривать. Зерновое соглашение – мое достижение, но забирать у себя эти достижения я не позволю".

"Рождественское перемирие"

Теперь интересная история происходит и с "рождественским перемирием", заметил политтехнолог. Все думают, почему новогоднего перемирия Путин не просил, хотя в России больше празднуют Новый год, чем Рождество.

У Тизенгаузена есть объяснение: "Причина в том, что ровно после боя курантов на Новый год произошла Макеевка. Вот почему Путин просит о "рождественском перемирии", он очень боится повторения этой ситуации".

Мобилизированные, несмотря на приказ, не собираться, не праздновать, не включать телефоны, все это сделают. Они свои рождественские гифки отправляют родственникам. А генерал Himars здесь как здесь,

– подчеркнул спикер.

Он убежден, что здесь о православных ценностях речи нет, Путин просто боится повторения Макеевки.

Политтехнолог о причине "рождественского перемирия"

"Рождественское перемирие": что известно