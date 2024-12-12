Премьер Венгрии фактически снял ответственность с российского диктатора, подыгрывая ему. Такое мнение 24 Каналу высказал российский правозащитник Марк Фейгин, отметив, что Орбана вообще никто не уполномочивал на роль посредника.

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В чем подвох заявления о "рождественском перемирии"

Российский правозащитник отметил, что Орбан обвинил Зеленского, но не предложил такой идеи Владимиру Путину, который публично не заявил, что готов прекратить огонь и осуществить обмен пленными.

Вероятно, "разводняк" был в том, что Орбан предлагает Зеленскому пойти на такой шаг, Путин никаких обязательств на себя не берет, а вот президент Украины должен это инициировать,

– отметил Фейгин.

Российские пропагандисты разгоняют ложь о том, что, якобы, Украина не готова к переговорам. Российский правозащитник объяснил, что началом переговоров должно быть прекращение огня без никаких дополнительных условий с обеих сторон.

В то же время Кремль вообще не готов к этому и каждый раз придумывает новые условия. Кстати, летом этого года Путин заявил, что Украина должна вывести ВСУ из нескольких областей, чтобы прекратить войну и начать переговоры. В частности, речь идет о Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях Украины.

Будем честны, Орбан – союзник Москвы. Вся его активность не для того, чтобы прекратить огонь, а выполнить задание Путина,

– сказал Фейгин.

Советник президента Дмитрий Литвин сообщил, что Украина ничего не обсуждала с Венгрией относительно "рождественского перемирия", не уполномочивала Венгрию, а прилагает все усилия, чтобы освободить украинцев из российского плена.

Российский правозащитник добавил, что это еще раз доказывает то, что Орбана никто, ни Украина, ни США, не уполномочивала на роль посредника, он сам взял такую роль на себя.

Ну вот кто тебя уполномочил? Я понимаю, что Орбан очень хочет, но как это должно выглядеть? Это все не имеет смысла, даже Трампа он не интересует,

– прокомментировал Фейгин.