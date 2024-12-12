Прем'єр Угорщини фактично зняв відповідальність з російського диктатора, підіграючи йому. Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін, зауваживши, що Орбана взагалі ніхто не уповноважував на роль посередника.

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У чому підступ заяви про "різдвяне перемир'я"

Російський правозахисник зауважив, що Орбан звинуватив Зеленського, але не запропонував такої ідеї Владіміру Путіну, який публічно не заявив, що готовий припинити вогонь та здійснити обмін полоненими.

Ймовірно, "розводняк" був у тому, що Орбан пропонує Зеленському піти на такий крок, Путін ніяких зобов'язань на себе не бере, а от президент України має це ініціювати,

– зазначив Фейгін.

Російські пропагандисти розганяють брехню про те, що, буцімто, Україна не готова до перемовин. Російський правозахисник пояснив, що початком перемовин мало б бути припинення вогню без ніяких додаткових умов з обох сторін.

Водночас Кремль взагалі не готовий до цього та кожного разу вигадує нові умови. До речі, влітку цього року Путін заявив, що Україна повинна вивести ЗСУ з декількох областей, щоб припинити війну та почати переговори. Зокрема, йдеться про Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України.

Будемо чесні, Орбан – союзник Москви. Вся його активність є не для того, щоб припинити вогонь, а виконати завдання Путіна,

– сказав Фейгін.

Радник президента Дмитро Литвин повідомив, що Україна нічого не обговорювала з Угорщиною щодо "різдвяного перемир'я", не уповноважувала Угорщину, а докладає усіх зусиль, щоб звільнити українців з російського полону.

Російський правозахисник додав, що це ще раз доводить те, що Орбана ніхто, ні Україна, ні США, не уповноважувала на роль посередника, він сам взяв таку роль на себе.

Ну от хто тебе уповноважив? Я розумію, що Орбан дуже хоче, але ж як це має виглядати? Це все немає сенсу, навіть Трампа він не цікавить,

– прокоментував Фейгін.