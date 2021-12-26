В Рождественском городке в Черновцах произошел пожар: есть пострадавшая

В Черновцах 26 декабря в Рождественском городке произошел пожар. Гореть на Соборной площади, где расположен городок, начало около 5 часов утра.

Спасатели сообщают, что пожар удалось погасить очевидцам до приезда. В то же время в инциденте пострадала 17-летняя девушка.

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Что известно о состоянии пострадавшей

Девушка получила ожоги руки и лица. Она находится в больнице.

По словам врача ожогового отделения Богдана Петрюка, состояние пострадавшей стабильное. Она получила ожоги правой кисти, бедра и верхней части лица.

Через 12 дней ее должны выписать из больницы скорой медпомощи.

Похожий случай произошел во Львове

22 декабря 2018 года на Рождественской ярмарке в центре Львова вспыхнул пожар. Тогда загорелась деревянная палатка, в которой готовили еду и огонь охватил два соседних магазинчика.

Очевидцы слышали три взрыва – вероятно, из-за пламени взорвался газовый баллон, работу ярмарка прекратила. Впрочем, впоследствии была рекомендация возобновить работу тех объектов торговли на Рождественской ярмарке, где продают продукцию без применения подогревательных приборов.

В то же время, 1 января 2019 года в местной больнице Львова умер один из четырех пострадавших во время пожара на Рождественской ярмарке. Мужчина постоянно находился в реанимационном отделении, его состояние было тяжелым, а 31 декабря лабораторные показатели ухудшились.

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