На Рождество в Украине обнаружили более 7 тысяч больных COVID-19

За прошедшие сутки, 6 января, по всей Украине зарегистрировали 7 177 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 364 ребенка и 203 медицинских работника.

В больницы госпитализировали 1 866 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 192 инфицированных умерли. Зато выздоровели 5 595 пациентов.

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Охват тестирования населения

Вчера в стране провели 75 596 тестирований на коронавирус SARS-CoV-2, в частности: методом ПЦР – 34 320, методом ИФА – 5 192, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 084.

Суточный прирост новых случаев в регионах:

Киев – 904;

Винницкая область – 323;

Волынская область – 76;

Днепропетровская область – 276;

Донецкая область – 218;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 154;

Запорожская область – 159;

Ивано-Франковская область – 505;

Киевская область – 272;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 87;

Львовская область – 494;

Николаевская область – 163;

Одесская область – 228;

Полтавская область – 270;

Ровненская область – 163;

Сумская область – 379;

Тернопольская область – 366;

Харьковская область – 652;

Херсонская область – 120;

Хмельницкая область – 300;

Черкасская область – 241;

Черновицкая область – 133;

Черниговская область – 316.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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за все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 696 468 больных COVID-19. 3 506 509 из них уже преодолели болезнь. Зато выздоровели 97 088 людей.