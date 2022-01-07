На Рождество в Украине обнаружили более 7 тысяч больных COVID-19

7 января 2022 , 08:20
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Источник:

Минздрав

За прошедшие сутки, 6 января, по всей Украине зарегистрировали 7 177 новых больных COVID-19. Известно, что среди них 364 ребенка и 203 медицинских работника.

В больницы госпитализировали 1 866 больных COVID-19 или людей с подозрением на наличие болезни. К сожалению, еще 192 инфицированных умерли. Зато выздоровели 5 595 пациентов.

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Охват тестирования населения

Вчера в стране провели 75 596 тестирований на коронавирус SARS-CoV-2, в частности: методом ПЦР – 34 320, методом ИФА – 5 192, исследований экспресс-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 36 084.

Суточный прирост новых случаев в регионах:

  • Киев – 904;
  • Винницкая область – 323;
  • Волынская область – 76;
  • Днепропетровская область – 276;
  • Донецкая область – 218;
  • Житомирская область – 324;
  • Закарпатская область – 154;
  • Запорожская область – 159;
  • Ивано-Франковская область – 505;
  • Киевская область – 272;
  • Кировоградская область – 54;
  • Луганская область – 87;
  • Львовская область – 494;
  • Николаевская область – 163;
  • Одесская область – 228;
  • Полтавская область – 270;
  • Ровненская область – 163;
  • Сумская область – 379;
  • Тернопольская область – 366;
  • Харьковская область – 652;
  • Херсонская область – 120;
  • Хмельницкая область – 300;
  • Черкасская область – 241;
  • Черновицкая область – 133;
  • Черниговская область – 316.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Обратите внимание: за все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 696 468 больных COVID-19. 3 506 509 из них уже преодолели болезнь. Зато выздоровели 97 088 людей.

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Автор: Анастасія Кушпіт