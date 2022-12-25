Автор идеи – скульптор Владимир Журавель. Это уже не первый раз художник украшает маленькие статуи основателей.

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Журавель переодел статуи маленьких основателей в белые платья, нимбы, крылья ангелов и добавил в композицию рождественскую звезду. Изюминкой нарядов стали маркировка на руках маленьких ангелов.

Скульптор окутал руки из статуй в желтые и синие ленты, на которых написаны названия важных служб — ВСУ, МВД, энергетики, коммунальщики, медики.

Маленькие Кий, Щек, Хорив и Лыбидь стали рождественскими ангелами / Фото Владимир Журавель

Таким образом, Журавель выразил благодарность людям, которые обеспечивают покой и благосостояние для украинцев во время войны.

Дорогие наши защитники и защитницы, энергетики и коммунальщики, правоохранители и спасатели, медики и волонтеры, спасибо вам! Вы наши герои! Вы наши ангелы!

– написал художник.

Маленькие скульптуры Кия, Щека, Хорива и Лыбидь можно увидеть на втором ярусе Почтовой площади в Киеве.

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