Розкрадання на титановому заводі Фірташа: як Холодницький затягує скандальну справу

Цього тижня, швидше за все, ми отримаємо перший виправдувальний вирок Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Йдеться про фінішну пряму у справі Запорізького титано-магнієвого комбінату (ЗТМК), розгляд якої тягнувся в судах більше двох років.

Комбінатом фактично керує Фірташ – 49% акцій належать йому, а 51% — державі (тобто нам з вам). Ми неодноразово розповідали про затягування справи прокурорами САП та її перекидання її з суду в суд.

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Від самого початку слухання справи в суді йде до того, що вирок буде виправдувальним і ніхто не понесе відповідальності за вкрадених у нас півмільярда.

Після виправдувального вироку у цій справі, ще й підкріпленого рішенням Верховного суду в господарській справі ЗТМК, Фірташа мало того, що не покарають, він і далі рулитиме нашим спільним комбінатом.

Саме підзвітного Фірташу директора підприємства Сивака НАБУ взяло розтраті близько 500 мільйонів гривень, виділених на модернізацію нашого титанового комбінату.



Олігарх Дмитро Фірташ

Чому правоохоронні органи зливають справу?

Здавалося б, доказів у слідства було більш ніж достатньо, але замість адекватного розслідування і судового процесу справу почали відверто затягати прокурори.

• По-перше, після завершення НАБУ розслідування, прокурори САП усупереч законодавству скерували справу до сумнозвісного Печерського суду. Ми публічно попереджали Холодницького, що суд відмовився від розгляду справи через порушення підсудності. Справа провалялася у Печерському суді на 8 місяців, тому Фірташ та його директор отримали найцінніше – час.

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• По-друге, одним із головних доказів була банківська виписка, яка засвідчує, що Сивак витратив півмільярда гривень далеко не за призначенням. Однак, прокурори САП цей доказ суду не надавали, аж поки ми їх публічно не змусили це зробити. І ми втратили час.

• По-третє, у ході судового розгляду одна із суддів Нінель Марченко заявляла, що представник ЗТМК пропонував їй 50 тисяч доларів хабара за виправдання Сивака.

Враховуючи ймовірну упередженість інших двох суддів, обвинувачення намагалися відвести колегію суду. Проте їм двічі відмовили. Якщо вирок буде виправдальним, то він ще раз засвідчить необхідність звільнення Холодницького та частини його підлеглих.

Прокурори могли б подати апеляцію вже в новостворений Вищий антикорупційний, який працювати у вересні, тож є ризик що виправдання встигнуть забетонувати в звичайному апеляційному суді.



Керівник САП Назар Холодницький

Саме заради того, щоб це встигнути, прокурори затягнули справу на вісім місяців, надіславши її в очевидно не той суд.

Зі свого боку ми робимо все можливе, щоб Апеляційний суд Запорізької області не встигнув розглянути скаргу до запуску Антикорупційного суду. Якщо нам вдасться – справу перенесуть до апеляційної палати суду, сформованої з суддів, обраних на прозорому конкурсі.

Які справи знищив Холодницький?

Але навіть, якщо спільними зусиллями нам вдасться врятувати цю справу, то далеко не факт, що пощастить з іншими. Десятками інших справ, які Холодницький з його прокурорами й далі знищують.

► Наприклад, прокурори САП відмовились розслідувати злочинну схему гаманця Януковича – олігарха Сергія Курченка. Заблокували розслідування щодо брехні у Голови НАЗК Корчак та згодом взагалі відмовилися оголошувати їй підозру.



Олігарх Сергій Курченко

► Підлеглі Холодницького зупинили розслідування щодо хабара екс-голові ЦВК від "Партії Регіонів", що поставило справу під загрозу закриття. Зажбурили до Нацполіції справу щодо розкрадання 300 мільйонів гривень на махінаціях із зеленим тарифом.

► Ще вони закрили справу народного депутата від "Народного фронту" Дениса Дзензерського, який заборгував банкам майже 4 мільярди гривень. І справу щодо брехні в декларації керівника Національної академії сухопутних військ Павла Ткачука вони теж закрили.



► А ще закрили справу по екс-керівнику агрохолдингу "Мрія" – Миколі Гуті, який підозрюється в розкраданні 1,3 мільярдів доларів міжнародних інвесторів.

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► А ще Холодницький заблокував погодження підозри керівництву авіакомпанії Коломойського справі про сплачені пасажирами збори, які замість держфонду йшли у дохід компанії

І в мене таких прикладі – кілька десятків. Детальніше про них почитати на спеціально створений для цього сайт – "Реєстрі злитих справ САП". Одним слово – керівника Антикорупційної прокуратури Назара Холодницького має бути звільнено і покарано. Раніше чи пізніше ми цього доб’ємося.