Мужчина активно помогает армии во время полномасштабной войны. Он отметил, если не поддерживать свою армию, придется кормить чужую, информирует 24 Канал.

Смотрите также "Дети-спешайки": в Украине собирают 525 000 гривен на оборудование для неонатального отделения

Выиграл Iphone за донат

Орест Михайлович Ильницкий из села Завадовка, что на Львовщине, вместе со своей большой семьей поддерживает армию с первых дней полномасштабной войны. Прежде всего приобщается к сборам 24 канала, который со всей семьей начал смотреть еще до начала вторжения 2022 года.

Несмотря на то, что тишину Карпат редко прорезают тревоги, Орест Михайлович уверен именно поэтому и стоит подставлять плечо нашим защитникам чаще и крепче. Ведь благодаря военным в глубоком тылу имеет возможность спокойно зарабатывать на жизнь и донатить на воспитание внучки Эмилии. Когда военные чувствуют сопротивление от гражданских, на душе Ореста спокойнее. Он убежден, если ты не поддерживаешь свою армию, ты будешь вынужден кормить чужую.

Чем дальше мы (от фронта – 24 Канал), то должны больше донатить, потому что у нас есть возможность заработать, возможность переслать. Если я задонатил и ребята получили автомобиль, то становится приятно на душе, потому что это чем-то поможет им. Я начал донатить все больше и чаще, и не перестану этого делать. Буду донатить, потому что уныние – это очень плохо,

– убежден Орест Ильницкий.

Господин Орест с 2013 года работает в Львовоблэнерго в Турковском районе электрических сетей Карпатского РЭС. Работая посменно по 12 часов в сутки, Ореста с коллегами возвращает людям свет без всякого намека на усталость или уныние.

Победитель розыгрыша от 24 Канала получил подарок: смотрите видео

И с каждым годом войны Орест донатит еще больше, как и вся община Завадовки, известна своим активным волонтерским движением.

"Если бы каждый из украинцев сбрасывал хоть по 10, 50, 100 гривен – это были бы миллионы", – говорит господин Орест.

Мужчина призвал всех украинцев отставить усталость и беспрекословно верить в победу Украины, помогая армии.

Как Фонд 24 поддерживает Вооруженные Силы Украины

Фонд 24 основали еще в 2014 году, помогая военным фактически всем – от берцев и до бронежилетов. После начала полномасштабной войны в 2022 году возобновил активную деятельность и сейчас собирает средства в основном на закупку техники вроде дронов и авто, раций, электроники и тому подобное.

К слову, 3 октября 2023 работу Фонда отметил тогдашний Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный почетным знаком отличия "За содействие армии".

Благодаря активной поддержке зрителей и читателей 24 Канала, Фонду 24 удалось закрыть уже более 200 сборов на общую сумму более 102 миллионов гривен.