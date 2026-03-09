Розыск ТЦК имеет "срок годности": юрист объяснил, как это работает

Объявление военнообязанного в розыск ТЦК и СП может быть незаконным в определенных случаях. Также у такой меры есть срок действия.

Об этом рассказал юрист общественной организации "Общественная платформа" Сергей Кошель.

Какой срок действия розыска ТЦК?

Он пояснил, что нарушение правил воинского учета относится к административным правонарушениям. В соответствии с законодательством, привлечь человека к ответственности за такое нарушение можно только в определенные сроки.

В частности, административное взыскание разрешено накладывать в течение 3 месяцев с момента, когда правонарушение было обнаружено. В то же время если прошел 1 год с даты его совершения, привлечь лицо к ответственности уже невозможно – это предусмотрено статьями 38 – 39 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

По словам юриста, в такой ситуации объявления человека в розыск может считаться незаконным, и это решение можно обжаловать в судебном порядке.

Если суд установит, что розыск был объявлен безосновательно, человека могут исключить из него без наложения штрафа. В то же время это не означает снятие с воинского учета – обязанность находиться на нем сохраняется.

Кошель также подчеркнул, что ТЦК все равно имеет право вызвать военнообязанного для уточнения данных или других процедур, но это осуществляется в другом порядке.

Юрист привел пример судебной практики. Так, Донецкий окружной административный суд принял решение отменить розыск, поскольку сроки привлечения к административной ответственности истекли, а соответствующее постановление в отношении лица не было вынесено.

Подобные объяснения можно встретить в ответах юристов на тематических форумах, где пользователи обсуждают исчезновение статуса "В розыске" в приложении "Резерв+".

По словам адвоката Юрия Айвазяна, ТЦК вносит информацию о нарушении правил воинского учета в соответствующий реестр. На основе этих данных автоматически формируется обращение в полицию по доставке человека для составления административного протокола.

В то же время в системе также автоматически определяется максимальный срок пребывания лица в розыске – он составляет один год. По истечении этого срока информация о розыске может исчезнуть, поскольку полиция уже не имеет оснований для дальнейшего розыска.

Что еще стоит знать о розыске ТЦК?