Об этом рассказал адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный в комментарии "РБК-Украина".

При каких условиях могут заблокировать счета?

Юрист пояснил, что в случае появления в приложении Резерв+ отметки "нарушение правил воинского учета" пользователям прежде всего следует выяснить причину такого сообщения. После этого при необходимости следует уплатить соответствующий штраф.

Оплатить штраф от ТЦК также можно онлайн: это обойдется дешевле, если вы платите его в течение первых 20 дней.

Если в течение 20 дней не будет оплачен штраф, то сумма штрафа будет 17 000 гривен. Если оплатить в течение 20 дней после вынесения постановления, то к взысканию будет только 8500 гривен,

– рассказал Ярослав Хливный.

По его словам, если же и после этого штраф не будет погашен, сумма может вырасти до 34 тысяч гривен.

В то же время стоит отметить, что размер штрафа зависит от тяжести нарушения, поэтому окончательные цифры могут быть еще выше.

Штраф по статье может составлять от 17 000 гривен до 25 500 гривен, следовательно и все расчеты должны быть проведены соразмерно к сумме взыскания. Таким образом, максимальный штраф за одно нарушение может составлять 51 000 гривен, а добавляя 10% исполнительного сбора – это уже 56 100 гривен,

– добавил адвокат.

В случае неуплаты территориальный центр комплектования направляет документы в Государственную исполнительную службу, которая открывает исполнительное производство. После этого могут быть заблокированы банковские счета должника и начата процедура принудительного взыскания средств.

Кроме того, с открытием производства к сумме долга добавляется исполнительный сбор в размере 10%.

