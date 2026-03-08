Об этом рассказал адвокат АБ "Романа Сацыка" Ярослав Хливный в комментарии "РБК-Украина".
При каких условиях могут заблокировать счета?
Юрист пояснил, что в случае появления в приложении Резерв+ отметки "нарушение правил воинского учета" пользователям прежде всего следует выяснить причину такого сообщения. После этого при необходимости следует уплатить соответствующий штраф.
Оплатить штраф от ТЦК также можно онлайн: это обойдется дешевле, если вы платите его в течение первых 20 дней.
Если в течение 20 дней не будет оплачен штраф, то сумма штрафа будет 17 000 гривен. Если оплатить в течение 20 дней после вынесения постановления, то к взысканию будет только 8500 гривен,
– рассказал Ярослав Хливный.
По его словам, если же и после этого штраф не будет погашен, сумма может вырасти до 34 тысяч гривен.
В то же время стоит отметить, что размер штрафа зависит от тяжести нарушения, поэтому окончательные цифры могут быть еще выше.
Штраф по статье может составлять от 17 000 гривен до 25 500 гривен, следовательно и все расчеты должны быть проведены соразмерно к сумме взыскания. Таким образом, максимальный штраф за одно нарушение может составлять 51 000 гривен, а добавляя 10% исполнительного сбора – это уже 56 100 гривен,
– добавил адвокат.
В случае неуплаты территориальный центр комплектования направляет документы в Государственную исполнительную службу, которая открывает исполнительное производство. После этого могут быть заблокированы банковские счета должника и начата процедура принудительного взыскания средств.
Кроме того, с открытием производства к сумме долга добавляется исполнительный сбор в размере 10%.
Процедура бронирования в Украине меняется: что известно?
В Украине введут отдельный инструмент бронирования работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и компаний, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.
Новая услуга позволит таким предприятиям бронировать сотрудников, даже если у них есть нерешенные вопросы с военным учетом. В частности, речь идет о случаях, когда отсутствуют или некорректные учетные данные, или работник находится в розыске.
Согласно условиям, работники будут получать бронирование на период до 45 дней с момента начала трудовых отношений, но не позднее даты завершения статуса критичности предприятия.