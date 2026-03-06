Минцифра работает над развитием функционала портала "Дія". Об этом в колонке для "РБК-Украина" рассказывает заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Как теперь можно будет временно забронировать военнообязанных, которые находятся в розыске в ТЦК?

В Украине введут отдельный инструмент бронирования работников для предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) и компаний, которые являются критически важными для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины.

Новая услуга позволит таким предприятиям бронировать сотрудников на срок до 45 календарных дней, даже если у них есть нерешенные вопросы с военным учетом. В частности, речь идет о случаях, когда отсутствуют или некорректные учетные данные, или работник находится в розыске. Согласно условиям, работники будут получать бронирование на период до 45 дней с момента начала трудовых отношений, но не позднее даты завершения статуса критичности предприятия.

Ожидается, что соответствующий функционал станет доступным на портале Дія до конца марта 2026 года.

Что нужно знать о бронировании в 2026 году?