РПЦ помогает оккупантам принудительно переселять украинцев в Россию – расследование

Русская православная церковь играет одну из основных ролей в депортации и расселении украинцев на территории России. Украина называет примерное количество депортированных – около 600 тысяч.

Журналисты провели специальное расследование этого факта. Ведь есть сведения, что пятая часть депортированных – дети.

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РПЦ получает специальные отчеты от МЧС России

Перед расселением украинцев на территории России их пропускают через фильтрационные лагеря и забирают документы. Это нарушает Женевскую конвенцию и указывает признаки геноцида.

В расследовании удалось узнать, что с первого дня вторжения МЧС России присылает отчеты на e-mail Синодального отдела по благотворительности РПЦ. Это стало известно благодаря тому, что группа Anonymus и DDoSecrets сломали эти электронные почты. В отчетах есть информация о временно оккупированных территориях Украины и принудительно вывезенных оттуда украинцев.



Карта с учреждениями РПЦ, помогающими россиянам / Фото Следствия. Инфо

РПЦ, используя эту информацию, расселяет людей в монастырях и приютах. Журналисты составили соответствующую карту со сведениями об этих местах.

С украинцами ведут "духовные беседы"

Проживание украинцев при РПЦ попы хотят отслеживать через камеры наблюдения. С украинцами проводят так называемые "духовные беседы".



Карта размещения депортированных украинцев / Фото Следствия. Инфо

МЧС российских рккупантов ежедневно сообщает в РПЦ, что произошло на захваченных территориях. Рассказывают, какие изменения произошли в маршрутах вывоза граждан Украины, сколько депортировали, когда и куда их доставят в Россию.

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