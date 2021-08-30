Богданова – руководитель сектора приходских школ епархиального отдела религиозного образования. Во время выступления женщина заметила, что освоение земель – не самое главное.
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Задача государства – это присоединить земли к России, увеличить территорию, захватить народ. А задача святого человека – освятить эту землю,
– заявила Богданова.
"Освящение" она характеризовала так: "На эти земли придут православные священники и будут молиться".
Позорное заявление уже прокомментировал протодиакон Андрей Кураев. Он отметил, что этот "феодализм" педагоги будут распространять среди детей.
Скандальное заявление Богдановой: смотрите видео
Действия России на оккупированных территориях
- С начала войны на Донбассе погибли примерно 240 детей. Кроме того, еще более 50 детей считаются пропавшими без вести.
- Российские боевики ежедневно продолжают режим тишины и обстреливают позиции Вооруженных сил Украины. Боевики ведут огонь из гранатометов, пулеметов и другого оружия.
- В течение 2021 года на Донбассе враги убили более 50 украинских защитников.