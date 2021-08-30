Богданова – керівниця сектору парафіяльних шкіл єпархіального відділу релігійної освіти. Під час виступу жінка зауважила, що освоєння земель – не найголовніше.
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Завдання держави – це приєднати землі до Росії, збільшити територію, захопити народ. А завдання святої людини – це освятити цю землю,
– заявила Богданова.
"Освячення" вона характеризувала так: "на ці землі прийдуть православні священники і будуть молитися".
Ганебну заяву вже прокоментував протодиякон Андрій Кураєв. Він зауважив, що цей "феодалізм" педагоги розповсюджуватимуть серед дітей.
Скандальна заява Богданової: дивіться відео
Дії Росії на окупованих територіях
- Від початку війни на Донбасі загинули приблизно 240 дітей. Окрім того, ще понад 50 дітей вважаються зниклими безвісти.
- Російські бойовики щодня продовжують режим тиші та обстрілюють позиції Збройних сил України. Бойовики гатять з гранатометів, кулеметів та іншої зброї.
- Упродовж 2021 року на Донбасі вороги вбили понад 50 українських захисників.