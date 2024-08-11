Об этом заявил протоиерей Константин Татаринцев в интервью российскому пропагандистскому изданию, передает 24 Канал.

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В РПЦ ядерное оружие считают гарантом мира

Татаринцев в интервью признал, что ядерное оружие имеет огромную разрушительную силу. Однако для россиян это не является препятствием.

С одной стороны, можно было бы предположить, что освящать то, что сеет смерть, является неприемлемым. Но с другой стороны – это оружие сдерживания, чтобы те, кто имеет, не применили его против нас, то есть оно – гарант мира. И в этом смысле освящать его не для того, чтобы оно было использовано по прямому назначению, а давало именно такой эффект – гарантию мира, вполне приемлемо,

– сказал протоиерей

Стоит отметить, что Константин Татаринцев занимает в РПЦ должность первого заместителя председателя Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами, а также заведующего сектором взаимодействия с Воздушно-космическими силами России.

К слову, в конце июля в России начался третий этап учения нестратегических ядерных сил. На нем отрабатываются вопросы подготовки частей к боевому применению нестратегического ядерного оружия.