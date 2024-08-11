Про це заявив протоієрей Константін Татаринцев в інтерв'ю російському пропагандистському виданню, передає 24 Канал.

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В РПЦ ядерну зброю вважають гарантом миру

Татаринцев в інтерв'ю визнав, що ядерна зброя має величезну руйнівну силу. Однак для росіян це не є перешкодою.

З одного боку, можна було б припустити, що освячувати те, що сіє смерть, є неприйнятним. Але з іншого боку – це зброя стримування, щоб ті, хто має, не застосували її проти нас, тобто вона – гарант миру. І в цьому сенсі освячувати її не для того, щоб воно було використане за прямим призначенням, а давало саме такий ефект – гарантію миру, цілком прийнятно,

– сказав протоієрей

Варто зазначити, що Константін Татаринцев займає в РПЦ посаду першого заступника голови Синодального відділу із взаємодії зі збройними силами, а також завідувача сектору взаємодії з Повітряно-космічними силами Росії.

До слова, наприкінці липня в Росії розпочався третій етап навчання нестратегічних ядерних сил. На ньому відпрацьовуються питання підготовки частин до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї.