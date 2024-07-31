В Міноборони країни-агресорки заявили, що особовий склад ракетних з'єднань ППО та Центрального військового округу буде виконувати завдання зі здобуття спеціальних навчальних боєприпасів. Про це пишуть російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про ядерні навчання в Росії

За рішенням Владіміра Путіна в Росії розпочався третій етап навчання нестратегічних ядерних сил. Про це повідомило Міністерство оборони Російської Федерації.

У рамках навчання буде відпрацьовано підготовку частин до бойового застосування нестратегічної ядерної зброї. Особовий склад ракетних з'єднань ППО та Центрального військового округу виконуватиме навчально-бойові завдання зі здобуття спеціальних навчальних боєприпасів для комплексів "Іскандер-М".

Також авіація Військово-космічних сил Росії відпрацьовуватиме спорядження спеціальними бойовими частинами для авіазасобів поразки та проведе вильоти до районів патрулювання.

В Міноборони країни-агресорки заявили, що цей етап навчання має на меті підвищення готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї до виконання бойових завдань.