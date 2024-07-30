Під удар стихії потрапили чотири навчально-тренувальних літаки Санкт-Петербурзького університету цивільної авіації. Пошкоджені також адміністративні будинки, пише 24 Канал.
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Смерч росіянам обійшовся у мінімум 3,3 мільйона доларів
Увечері в аеропорту Бегішево здійнявся ураганний вітер, а потім з'явився смерч, який підняв у повітря декілька легкомоторних літаків Diamond-42 та вертоліт.
Треба було на ланцюжок прив'язувати,
– бідкаються росіяни.
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У будівлях поблизу смерч зніс дахи, обшивку та подекуди вибив вікна. Пошкоджено, зокрема, ангар з технікою аеропорту. Також він повалив паркан та кілька дерев.
Постраждали від стихії водій та співробітниця інженерно-технічного відділу – вони отримали забої, але від госпіталізації відмовилися.
Загалом, смерч росіянам обійшовся мінімум у 3,3 мільйона доларів. Літаки Diamond D-42 – австрійського виробництва. Вони належать Санкт-Петербурзькому університету цивільної авіації.
Ринкова вартість кожного з них оцінюється у понад 840 тисяч доларів. На кадрах з місця події видно, що один із них лежить перевернутий, його крила зламані. У ще одного борта серйозно постраждало шасі.
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