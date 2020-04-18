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      РПЦ сравнила инопланетян с бесами: что подразумевают русские церковники

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      Митрополит РПЦ Илларион / ippo.ru

      В Русской православной церкви 18 апреля отказались признавать возможность существования других цивилизаций за пределами Земли. Там считают, что на самом деле люди видели не НЛО, а демонов.

      Такое заявление сделал глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

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      Если бы действительно существовали инопланетные цивилизации, то в Библии было бы обязательно об этом хоть что-то сказано. Если об этом ничего не сказано, значит, мы исходим из того, что их не существует,
      – считает российский церковник.

      В подтверждение своей позиции он рассказал об изданной в 1975 году книге известного богослова иеромонаха Серафима Роуза "Православие и религия будущего". В ней собраны свидетельства людей, которые якобы видели инопланетян и НЛО. Автор сравнивает эти рассказы с историями о чертях.

      По словам митрополита, те люди, которые якобы видели инопланетян, на самом деле видели демонов, в существование которых многие сейчас отказываются верить".

      При этом он отметил, что РПЦ верит в существование ангелов и демонов "не потому, что где-то это написано, а потому, что это подтверждается многовековым опытом церковных людей".

      Интересно! Американские военные в прошлом году подтвердили факт перехвата истребителем НЛО. Детали и видео смотрите по ссылке.

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Курьезные новости Религия РПЦ Новости Украины Новости политики
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