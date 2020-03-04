Пусть учатся ухаживать за детьми: в РПЦ говорят, что девочкам не стоит ходить в школу
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Русской православной церкви Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам нет смысла ходить в школу. Мол, пусть они лучше сидят дома и учатся ухаживать за детьми.
По словам протоиерея, девушки в школе могут научиться только завидовать, оскорблять других и хамить учителям, сообщает издание "РИА-Новости".
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Он привел пример одной из своих прихожанок, которая недавно родила ребенка. И решила не отпускать в школу свою другую 7-летнюю дочь. Мол, пусть она лучше остается дома и помогает ухаживать за ребенком.
Глава патриаршей комиссии полностью поддержал решение этой женщины и заявил, что девочкам "куда важнее научиться ухаживать за детьми, чем читать или писать".
Другие скандалы с участием протоиерея Смирнова
Как ни странно, это не первый скандал с участием Дмитрия Смирнова. Ранее его имя уже было связано с сексистским сканадлом, когда он прозвал гражданских жен "бесплатными проститутками".
По мнению священника, в гражданском браке женщина просто "бесплатно предоставляет услуги" и за настоящих жен их никто не считает.
Кроме того, в свое время Смирнов призвал россиян отречься от родственников, денег и недвижимости, а российских мужчин называл "национальной катастрофой". Мол, те забыли о своей роли глав семей.