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      Пусть учатся ухаживать за детьми: в РПЦ говорят, что девочкам не стоит ходить в школу

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      Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи Русской православной церкви Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам нет смысла ходить в школу. Мол, пусть они лучше сидят дома и учатся ухаживать за детьми.

      По словам протоиерея, девушки в школе могут научиться только завидовать, оскорблять других и хамить учителям, сообщает издание "РИА-Новости".

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      Он привел пример одной из своих прихожанок, которая недавно родила ребенка. И решила не отпускать в школу свою другую 7-летнюю дочь. Мол, пусть она лучше остается дома и помогает ухаживать за ребенком.

      Глава патриаршей комиссии полностью поддержал решение этой женщины и заявил, что девочкам "куда важнее научиться ухаживать за детьми, чем читать или писать".

      Другие скандалы с участием протоиерея Смирнова

      Как ни странно, это не первый скандал с участием Дмитрия Смирнова. Ранее его имя уже было связано с сексистским сканадлом, когда он прозвал гражданских жен "бесплатными проститутками".

      По мнению священника, в гражданском браке женщина просто "бесплатно предоставляет услуги" и за настоящих жен их никто не считает.

      Кроме того, в свое время Смирнов призвал россиян отречься от родственников, денег и недвижимости, а российских мужчин называл "национальной катастрофой". Мол, те забыли о своей роли глав семей.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости России Сексизм Скандал РПЦ Курьезные новости
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