Хай вчаться дітей доглядати: у РПЦ кажуть, що дівчаткам не варто ходити в школу

Голова патріаршої комісії з питань сім'ї Російської православної церкви Дмитро Смірнов заявив, що дівчаткам немає сенсу ходити до школи. Мовляв, нехай вони краще сидять вдома і вчаться доглядати дітей.

За словами протоієрея, дівчата у школі можуть навчитися лише заздрити, ображати інших і хамити вчителям, повідомляє видання "РИА-Новости".

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Він навів приклад однієї зі своїх прихожанок, яка нещодавно народила дитину. Та вирішила не відпускати до школи свою іншу 7-річну дочку. Мовляв, нехай вона краще залишається вдома і допомагає доглядати за дитиною.

Голова патріаршої комісії повністю підтримав рішення цієї жінки та заявив, що дівчаткам "куди важливіше навчитися доглядати за дітьми, ніж читати чи писати".

Інші скандали за участі протоієрея Смірнова

Як не дивно, це не перший скандал за участі Дмитра Смірнова. Раніше його ім'я вже було пов'язане з сексистським сканадлом, коли він прозвав цивільних дружин "безкоштовними повіями".

На думку священника, у цивільному шлюбі жінка просто "безкоштовно надає послуги" і за справжніх дружин їх ніхто не вважає.

Крім того, свого часу Смірнов закликав росіян зректися від родичів, грошей і нерухомості, а російських чоловіків називав "національною катастрофою". Мовляв, ті забули про власні ролі голів сімей.