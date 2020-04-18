РПЦ порівняла інопланетян з бісами: що мають на увазі російські церковники
У Російській православній церкві 18 квітня відмовилися визнавати можливість існування інших цивілізацій за межами Землі. Там вважають, що насправді люди бачили не НЛО, а демонів.
Таку заяву зробив глава синодального Відділу зовнішніх церковних зв'язків РПЦ митрополит Іларіон в ефірі програми "Церква і світ" на телеканалі "Россия-24".
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Якби дійсно існували інопланетні цивілізації, то в Біблії було б обов'язково про це хоч щось сказано. Якщо про це нічого не сказано, значить, ми виходимо з того, що їх не існує,
– вважає російський церковник.
На підтвердження своєї позиції він розповів про видану в 1975 році книгу відомого богослова ієромонаха Серафима Роуза "Православ'я і релігія майбутнього". У ній зібрані свідчення людей, які нібито бачили інопланетян і НЛО. Автор порівнює ці розповіді з історіями про бісів.
За словами митрополита, ті "люди, які нібито бачили інопланетян, насправді бачили демонів, в існування яких багато хто зараз відмовляються вірити".
При цьому він зазначив, що РПЦ вірить в існування ангелів і демонів "не тому, що десь це написано, а тому, що це підтверджується багатовіковим досвідом церковних людей".
Цікаво! Американські військові минулого року підтвердили факт перехоплення винищувачем НЛО. Деталі та відео дивіться за посиланням.
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